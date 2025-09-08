В Ростовской области М-4 «Дон» из-за резкого ухудшения здоровья погиб водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По информации ведомства, 08 сентября в 10:50 в Аксайской районе Ростовской области, 55-летний водитель «Lada Priora», по предварительным данным, из-за резкого ухудшения здоровья допустил наезд на бордюр, после чего съехал на территорию стоянки и допустил столкновение с находящимся там т/с «БМВ 530D», в результате чего «Лада Приора» опрокинулась и загорелась.

— Водитель «Lada Priora» скончался на месте ДТП, — говорится в сообщении.

Специалиасты Госавтоинспекции, ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области устанавливают все обстоятельства ДТП.