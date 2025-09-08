Мужчина погиб в ДТП с четырьмя автомобилями на Кубани

В Крымском районе Краснодарского края произошло ДТП с четырьмя автомобилями, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным правоохранителей, авария произошла днем на трассе "Краснодар - Верхнебаканский".

Водитель "УАЗ Профи" выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN. После он въехал еще в два авто - в BMW X6 и Changan.

В результате ДТП погиб мужчина, который находился за рулем BMW. В этом автомобиле также находились пассажиры - 55-летний мужчина и 51-летняя женщина. Им назначили амбулаторное лечение.

Еще один пострадавший - водитель "УАЗ Профи". Сейчас он находится в медучреждении.