На Кубани двое подростков погибли под машиной на пешеходном переходе

В понедельник вечером смертельное ДТП произошло в кубанском городе Армавире. Здесь автомобиль сбил троих школьников, двое из которых - им было по 13 лет - получили смертельные ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации правоохранителей трагедия произошла сегодня около 20:20 на улице армавирской улице Мира. Находившийся за рулем Lada Granta 25-летний водитель совершил наезд на трех пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП на месте аварии погибли двое 13-летних подростков. А 15-летний несовершеннолетний в тяжелом состоянии госпитализирован в местную больницу.

По данному ДТП полиция организовала проверку.