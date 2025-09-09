В Якутии четверо детей на снегоболотоходе врезались в столб

В селе Лекечен Вилюйского района 11-летний мальчик на вездеходе совершил ДТП. Пострадал он, а также три несовершеннолетних пассажира, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

© Российская Газета

Поздно вечером 8 сентября на улице Центральной 11-летний мальчик на снегоболотоходе "ЯКТ-Сокол Пикап 1,5" не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и три несовершеннолетних пассажира десяти, семи и четырех лет. Все они получили ссадины и ушибы.

Законный представитель юного водителя привлечен к административной ответственности. Кроме того, ему предстоит оплатить 30 тысяч рублей штрафа за передачу управления транспортным средством лицу без прав.