В Волгограде подросток на мотоцикле столкнулся с раритетной «Волгой»

ДТП произошло накануне днем в Центральном районе Волгограда.

В 13.50 напротив дома № 17 на ул. Краснознаменской столкнулись автомобиль ГАЗ-21 и мотоцикл «Зуумав» под управлением 15-летнего водителя без прав.

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, в результате аварии юного мотоциклиста доставили в медучреждение, а в отношении его родителей, допустивших подростка к управлению, будут приняты меры в соответствии с законодательством.