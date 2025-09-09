Женщина и двое детей получили травмы в ДТП в Калужской области

Утром 9 сентября на 22-м километре дороги Боровск-Федорино-Медынь-Верея Lada Vesta, за рулем которой был 35-летний мужчина, выехала на встречную полосу и врезалась в Peugeot.

© Калуга 24

Отечественная легковушка после столкновения оказалась в кювете. По данным УМВД Россиипо Калужской области, травмы получили три пассажира этой машины — женщина и двое детей. Одному из них пять лет, второму — год.

Детей забрал вертолет санавиации. Его пришлось посадить прямо на дорогу. Этот вылет для него стал 80-м с начала года, рассказала министр здравоохранения Анна Чернова.