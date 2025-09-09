В Калужской области произошло ДТП с участием мотоциклиста

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило, что утром 9 сентября на одной из дорог Калуги столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и мотоцикл «Ирбис». На место происшествия немедленно выехали экстренные службы.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося, а сотрудники скорой помощи оказали помощь мотоциклисту, получившему травмы. Ликвидацией последствий ДТП занимались сотрудники местного МЧС.

Ранее сообщалось, что в Калужской области повышен риск выбегания лосей на дороги.

Власти Калужской области рассказали, что уже почти готовы к новому отопительному сезону.