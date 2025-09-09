В центре Курска столкнулись большегруз и автомобиль скорой помощи

Рано утром 5 сентября в областном центре произошло жёсткое ДТП. Примерно в половине седьмого на перекрёстке улиц Красной Армии и Добролюбова столкнулись большегруз ДАФ и автомобиль скорой помощи УАЗ.

По данным УМВД России по Курской области, большегруз ехал от Верхней Луговой в сторону улицы Малых, а скорая направлялась к улице Гайдара по Красной Армии. После столкновения фура зацепила припаркованную неподалёку иномарку. Разобраться в обстоятельствах случившегося предстоит сотрудникам полиции. В результате столкновения на месте происшествия скончался 48-летний фельдшер Александр Глуховцов. Ещё четверо пассажиров – два медработника и два пациента были доставлены в областную больницу. Фельдшер скорой находится в отделении нейрохирургии, за ней ведётся наблюдение, водитель был экстренно прооперирован. Среди пострадавших – беременная женщина, сопровождавшая мужа в больницу. Она находится в отделении реанимации вместе с супругом.