На Кубани два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с "КамАЗом"
Под Славянском-на-Кубани произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края.
Как рассказал начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Славянскому району майор полиции Евгений Сторчак, авария случилась около пяти часов утра на трассе А-289 "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк".
Как выяснилось, 52-летний уроженец Воронежской области, направляясь в сторону Темрюка на Lada Largus, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. На участке дороги, где обгон не запрещен, он врезался лоб в лоб с автомобилем "КамАЗ" с прицепом.
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте до приезда скорой помощи. Еще троих пассажиров госпитализировали в Славянскую центральную районную больницу. Сейчас сотрудники проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.