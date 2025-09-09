Выяснились подробности ДТП с байкером-учителем в подмосковном Зарайске

Выяснились подробности ДТП со смертельным исходом в подмосковном Зарайске, в результате которого погиб учитель физкультуры. Мужчина опаздывал в школу к первому уроку, гнал на своем мотоцикле по разделительной полосе и не успел затормозить, когда автомобиль перед ним начал поворачивать налево.

Как стало известно "МК", несчастье произошло в понедельник утром. 32-летний учитель физкультуры и ОБЖ спешил на работу в школу #1. Он ехал на мотоцикле, который приобрел буквально недавно — 14 июля. Экзамены по вождению мототехники молодой человек сдал весной, то есть стаж у него был крошечный, однако с ПДД отец двоих детей был знаком уже давно: стаж вождения на автомобиле у него составлял почти 10 лет.

На перекрестке перед парком Леонова мотоциклист не сбавил скорость, полагая, что весь поток поедет прямо. Однако один автомобиль стал поворачивать налево, и у учителя оставалось несколько секунд, чтобы среагировать. В итоге педагог решился на отчаянный маневр — положил свой "мотик", слетев с него на полной скорости. Но расчет мотоциклиста оказался неверен — байк улетел далеко вперёд, а сам водитель попал под заднее колесо машины. Мужчина умер до приезда скорой.

Смерть педагога стала ударом не только для его семьи, но и для всего города. Многие его ученики, в том числе бывшие, написали под некрологом в соцсетях, что для них это был лучший учитель в мире — самый добрый и самый понимающий.

В свою очередь городское движение байкеров выразило готовность проводить погибшего в последний путь мотоколонной, но столкнулось с хейтом остальных горожан — по мнению зарайцев, вряд ли близкие будут рады видеть на похоронах такое количество мототехники.