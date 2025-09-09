В Подмосковье учитель мчался на урок и разбился на мотоцикле

В Подмосковье учитель ОБЖ и физкультуры, который спешил в школу на урок, разбился на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Смертельная авария произошла в Зарайске 8 сентября. 32-летний учитель школы №1 Андрей Заикин опаздывал на занятие и мчал на мотоцикле в школу, однако в какой-то момент потерял равновесие, слетел на дорогу и попал под колеса автомобиля. В результате аварии Заикин скончался на месте.

Отмечается, что летом Заикина утвердили на местную доску почета «Лучшие люди муниципального округа Зарайск Московской области». Для учеников смерть педагога стала ударом.

