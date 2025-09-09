В Омской области в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковушки

Омская полиция начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Большереченском районе, при котором погиб водитель автомобиля.

Сообщение о ДТП на автодороге Омск - Тара поступило в Госавтоинспекцию сегодня в 08:30 часов утра по местному времени.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai в районе 258-го километра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает УМВД России по Омской области.

По данным полиции, водитель грузовика доставлен в медицинское учреждение.