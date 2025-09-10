Кроссовер задавил мужчину на Димитровском мосту в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска 9 сентября 2025 года произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в 22:35 26-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Highlander ехал по улице проезд Энергетиков по направлению к улице Станционной. Во время движения около дома № 8/1 по улице проезд Энергетиков сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход, на вид которому было 40 лет, скончался. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

