В ДТП в Спасском районе погиб мужчина

Пенза, 10 сентября – PenzaNews. Мужчина погиб в результате столкновения трех транспортных средств — грузовиков «Mercedes-Benz Actros» и «DAF XF», а также кроссовера «Haval H3» — на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области в среду, 10 сентября.

© ИА PenzaNews

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, грузовиками управляли мужчины 1978 года рождения, за рулем автомашины «Haval» находился водитель 1982 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Haval H3» от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства ДТП выясняются.