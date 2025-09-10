В Ивановской области школьный автобус съехал в кювет

В Ивановской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в районе деревни Котиха. По предварительной информации, водитель вез детей из деревни Никониха в учебное заведение, но в какой-то момент не справился с управлением и съехал в кювет. По какой причине это произошло, не уточняется.

Во время аварии дети не пострадали. Повреждения получил сопровождающий педагог, но прибывшие медики оказали ему помощь на месте.

На месте также работали представители прокуратуры.

«Для координации правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Родниковского района Владислав Ребик», – сообщается в публикации.

Сейчас ведомство проводит проверку, которая поможет выяснить, соблюдались ли правила организации пассажирских перевозок. При необходимости прокуроры примут меры.

