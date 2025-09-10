Мотоциклист погиб в ДТП с большегрузом в Тюменской области
В Ярковском районе Тюменской области разбился водитель мотоцикла. Как сообщает областная Госавтоинспекция, на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск двухколёсный транспорт столкнулся с грузовиком «Урал».
В результате ДТП от удара полуприцеп большегруза въехал в ограждение. Водитель грузовика получил травмы. По предварительной информации, погибший мотоциклист ехал без водительского удостоверения навстречу транспортному потоку.
Ранее «Ямал 1» писал, что в Тюмени подросток без прав опрокинулся на питбайке. В результате аварии несовершеннолетний получил ушибы.
.