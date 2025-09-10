В Кирово-Чепецке пенсионер на трицикле въехал в «буханку»

Пожилой мужчина получил травмы.

© Первоисточник

Вчера, 9 сентября, около 9 часов утра в Кирово-Чепецке на улице Ленина у дома № 16 произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек.

По предварительным данным Госавтоинспекции Кировской области, 72-летний мужчина, управляя трициклом «Трион», допустил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением 52-летнего мужчины.

В результате происшествия пенсионер получил травмы. В момент аварии пожилой мужчина находился в состоянии опьянения.