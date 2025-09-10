Водитель пострадал в двойном ДТП с фурой на трассе под Нижним Новгородом

28-летний водитель Renault Logan пострадал в двойном ДТП с фурой и легковушкой на трассе М-7 в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла утром 10 сентября на 424-м км автодороги Москва — Уфа. Около 7:30 56-летний водитель на большегрузе JAC при перестроении не уступил дорогу «французу», который ехал с ним в попутном направлении. В результате произошло столкновение.

После этого, спустя 15 минут, 40-летний автомобилист на Volvo врезался в стоящий на трассе Renault. Водитель второй иномарки получил ушиб правой ноги и правой руки, ссадины лица, а также закрытую черепно-мозговую травму.

