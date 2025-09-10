В Новосергиевском районе в ДТП с мопедом погиб 15-летний подросток

На автодороге «Новосергиевка -Шарлык» произошла смертельная авария. Подростки на мопеде столкнулись с иномаркой. Один из них погиб.

© ProOren

Сотрудниками полиции установлено, что трагедия произошла накануне вечером. Несовершеннолетний управляя мопедом «Альфа», при повороте допустил столкновение с автомобилем «Фольцваген Джетта».

В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний водитель был госпитализирован в медицинское учреждение с тяжелыми травмами, а его 15- летний пассажир скончался на месте.