Пять пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП в Волгоградской области

ДТП с пятью пострадавшими произошло рано утром на трассе "Каспий" в Новоаннинском районе.

© Российская Газета

Сегодня примерно в 4 утра на 690-м километре автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение грузового автомобиля Hino и микроавтобуса Iveco, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

На фотографиях, сделанных на месте происшествия, видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения. У грузовика полностью разрушена задняя часть кузова. Микроавтобус пострадал еще тяжелее: одна из дверей полностью оторвана, а правый борт смят, словно под прессом.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса.

Движение по участку автодороги осуществляется в штатном режиме.