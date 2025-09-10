Пять человек получили травмы в массовом ДТП на кемеровской трассе

Сразу пять человек травмировались в результате массовой аварии, которая произошла на дороге между кузбасскими городами.

В массовом ДТП с легковыми автомобилями на кемеровской трассе пострадали пять человек.

Как нам сообщили в ГИБДД по Кузбассу, происшествие случилось в среду, 10 сентября, около 14:00 на 18-м километре трассы Кемерово – Новокузнецк.

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla потеряла контроль над машиной и съехала с дороги. На обочине остановились три автомобиля, чтобы помочь ей. В этот момент водитель Chevrolet Cruze, ехавший следом, не справился с управлением и врезался в ВАЗ 2112, который стоял на обочине.

Уточняется, что помощь медиков потребовалась водителю Chevrolet Cruze и ВАЗ 2112, а также троим его пассажирам, включая двух несовершеннолетних.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту инцидента для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что на трассе в Кузбассе произошла массовая авария с несколькими легковыми автомобилями.