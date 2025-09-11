Свыше 20 дел завели из-за ДТП с экскурсионным автобусом у Хабаровска

Сотрудники правоохранительных органов завели свыше 20 уголовных дел в отношении компании и ее руководителя после аварии с перевозившим детей автобусом, которая произошла у Хабаровска в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что прокуроры проверили соблюдение законодательства при перевозке детей в зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева, которая осуществлялась компанией «Багира». В отношении нее и ее директора было возбуждено 23 дела об административных правонарушениях.

По итогам проверки стало известно, что детей перевозили на основании заключенного со школой договора. Автобус и водитель были заменены без указания причин, а перевозчик не обеспечил контроль за техническим состоянием транспорта.

Также компания не соблюдала требования к оформлению путевых листов, продолжительность рабочего времени и режим отдыха водителей, не проводила обязательные медосмотры и предрейсовый контроль технического состояния автобусов.

В суды были предъявлены иски о компенсации 150 тысяч рублей, говорится в публикации.

6 июня в госавтоинспекции Хабаровского края заявили, что автобус с детьми опрокинулся в Хабаровске.

Ранее в Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками.