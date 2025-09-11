Празднование свадьбы в Ингушетии обернулось массовыми столкновениями машин

В ходе празднования свадьбы в Ингушетии произошло ДТП. Несколько автомобилей таранили друг друга, чтобы пробраться на «почетное» место в свадебном кортеже. Дорогие иномарки беспощадно врезали одна в другую, что едва не привело к жертвам среди пешеходов и пассажиров.

Некоторые машины находились на грани того, чтобы перевернуться или съехать в кювет. При этом у всех участников потасовки отсутствовали номера, что является грубым нарушением ПДД. «Только в Ингушетии свадьба – это экшен-сцена из боевиков», – написал в социальных сетях один из участников свадьбы, который и выложил видео. В ГАИ официально о таких происшествиях не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии пожарные потушили пожар в городке Сунжа.

Российские археологи совершили важное научное открытие в Ингушетии.