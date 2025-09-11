На трассе под Новосибирском автомобиль сбил троих дорожных рабочих

В Коченевском районе Новосибирской области днем 11 сентября 2025 года на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

© Bfm.ru Новосибирск

Предварительно установлено, что 22-летний водитель грузовика «Шахман» сбил трёх дорожных рабочих, выполнявших работы на мосту через реку Камышенка.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что водитель без водительских прав погиб в ДТП с опрокидыванием в Новосибирской области.