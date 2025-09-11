27-летняя королева красоты разбилась в смертельном ДТП

В Эквадоре трагически погибла 27-летняя Шамель Алехандра Алава Замбрано, бывшая королева красоты города Эль-Эмпальме. О трагедии сообщает Blu Radio.

ЧП произошло в результате столкновения двух автомобилей, в котором участвовал пикап с Замбрано и её супругом. По предварительным данным, шестеро человек получили ранения и были госпитализированы. Медицинским работникам не удалось спасти жизнь экс-мисс.

Шамель Замбрано завоевала титул королевы красоты в 2015 году и пользовалась большой популярностью в родном городе. В декабре 2024 года она вышла замуж за Гонсало Кантоса. По словам близких, девушка активно занималась общественной деятельностью, много путешествовала и мечтала однажды возглавить муниципалитет Эль-Эмпальме.

Причины смертельного ДТП устанавливаются. Местные власти начали расследование обстоятельств аварии, которое определит все факторы, приведшие к трагедии.