В Самарской области "Калина" вылетела с дороги и врезалась в бетонный отбойник

38-летний мужчина на автомобиле LADA Kalina ехал по трассе Борское - Таволжанка и на 20-м км дороги вылетел на встречную полосу и врезался в бетонный мостовой отбойник. Водитель и его 37-летний пассажир госпитализированы. Нарушитель отказался от экспертизы на состояние опьянения.

© СОВА

А в Тольятти 68-летний мужчина на LADA Granta ехал по ул. 70 лет Октября и при выезде на кольцо с ул. Автостроителей сбил 38-летнего велосипедиста. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

А на 1033-м км М5 "Урал" 52-летний мужчина на "Ларгусе" насмерть сбил лося.

В Красноармейском районе на трассе водитель ВАЗ-2112 выехал на встречку и врезался в грузовик. Трое погибли.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 11 ДТП, в которых пострадали 13 человек, 4 - погибли. Инспекторы выявили 455 нарушений ПДД, в том числе пресекли 15 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде.