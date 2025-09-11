Электросамокатчик сбил 8-летнюю девочку на западе Москвы

Восьмилетняя девочка получила серьезные травмы после наезда электросамокатчика на западе Москвы. Удар оказался настолько сильным, что ребенок серьезно травмировал ногу: у малышки перелом со смещением кости.

Как стало известно «МК», ЧП произошло в среду утром во дворе дома по улице Кастанаевская. Об инциденте первым сообщил отец пострадавшего ребенка. Ему пришлось срочно везти дочь в больницу.

«Перелом ноги серьезный со смещением. Вчера делали операцию», - рассказал мужчина.

Водитель не скрылся с места происшествия, принес извинения семье пострадавшей сразу же после произошедшего. Вскоре приехали и представители этнических сообществ, пообещав посодействовать возмещению ущерба

Это далеко не первое подобное ЧП в районе. Жители окрестных домов регулярно сталкиваются с опасностью, исходящей от скоростных двухколёсников. До аварии с ребенком была зафиксирована ситуация, когда одна из машин чуть было не задавила домашнюю собаку. По мнению жителей, причина кроется в расположенном рядом пункте проката электроскутеров, открывшемся примерно месяц назад. Склад оборудован прямо в подвальном помещении соседнего дома. Местные называют его рассадником аварий.

Один из свидетелей происшествия описал поведение водителей самобытно:

«Электробайки стоят толпой и вылетают из подвала, как пчелы».

Но главная опасность заключается даже не столько в самом прокате, сколько в манере вождения клиентов сервиса. Водители нередко сворачивают на тротуар, пытаясь объехать шлагбаум перед выездом на улицу.