Под Оренбургом водитель «Лады Приоры» слетел в кювет

Смертельная авария произошла на дороге, ведущей из Грачевки в Русско Игнашкино, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным ведомства, 46-летний водитель «Лады Приоры» потерял управление. Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.

К сожалению, мужчина скончался до того, как успела приехать скорая помощь. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

