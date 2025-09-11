Под Оренбургом водитель «Лады Приоры» слетел в кювет

Слетел в кювет: в Грачевском районе в ДТП погиб 46-летний мужчина
Смертельная авария произошла на дороге, ведущей из Грачевки в Русско Игнашкино, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным ведомства, 46-летний водитель «Лады Приоры» потерял управление. Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.
К сожалению, мужчина скончался до того, как успела приехать скорая помощь. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
