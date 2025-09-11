В Новом Уренгое водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку

В Новом Уренгое на внутридворовой территории дома № 1/5 микрорайона Славянский водитель автомобиля Mazda сбил 17-летнюю девушку.

Предварительно известно, что пострадавшая пересекала проезжую часть, двигаясь справа налево по ходу движения автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции.

После аварии девушку доставили в приемное отделение Новоуренгойской центральной городской больницы. На месте работают автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что в Губкинском водитель не остановился перед пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора. В результате этого пострадала 11-летняя девочка.

