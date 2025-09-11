Несовершеннолетний водитель питбайка пострадал в аварии в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15-летний питбайкер пострадал в аварии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 10 сентября около 21:00 напротив дома №9 по улице Карла Либкнехта. Подросток, несмотря на запрещающие знаки, на регулируемом перекрёстке повернул налево и столкнулся с автомобилем «ОМОДА». Легковушка, которой управлял 44-летний мужчина, ехала прямо.

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что он не имел прав.

Инспекторы поместили питбайк на специализированную стоянку. В отношении законного представителя подростка составили административный материал. Его уже направили в подразделение по делам несовершеннолетних.