В Подмосковье байкер устроил аварию на глазах у инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Наро-Фоминск», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в проезжающую машину. От удара человек падает с транспорта, а его мотоцикл отлетает в сторону. В этот момент к пострадавшему подъезжают два сотрудника ДПС на мотоциклах.

До этого сообщалось, что в Уфе 51-летняя женщина попала под колеса Kia Rio.

«Уфимка решила перейти дорогу в неположенном месте и угодила под колеса такси. <…> Как видно на записи, сначала уфимка перебежала половину проезжей части и остановилась на трамвайных путях, осматриваясь по сторонам. В это время в сторону улицы Обской ехал таксист на Kia Rio и сбил женщину», — говорится в сообщении.