Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Тверской области. Об этом сообщило Госавтоинспекции.

В российском ведомстве отметили, что все произошло на дороге М-9 «Балтия» в Нелидовском районе. Водитель автобуса при повороте налево не уступил грузовику Foton.

Травмы получили водитель автобуса, шесть пассажиров и находившийся за рулем фуры мужчина.

До этого стало известно, что в Тульской области иномарка сбила трех детей на питбайках.

В августе в Волгограде фура протаранила несколько легковых автомобилей. Тогда пострадали три человека. Одного из них доставили в больницу с травмами.