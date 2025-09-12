Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Тверской области. Об этом сообщило Госавтоинспекции.
В российском ведомстве отметили, что все произошло на дороге М-9 «Балтия» в Нелидовском районе. Водитель автобуса при повороте налево не уступил грузовику Foton.
Травмы получили водитель автобуса, шесть пассажиров и находившийся за рулем фуры мужчина.
До этого стало известно, что в Тульской области иномарка сбила трех детей на питбайках.
В августе в Волгограде фура протаранила несколько легковых автомобилей. Тогда пострадали три человека. Одного из них доставили в больницу с травмами.