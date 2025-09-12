Серьезное ДТП произошло в Новосибирской области

Авария со смертельным исходом произошла 12 сентября в Новосибирской области. К таким последствиям привело нарушение правил дорожного движения.

«12 сентября около 10:50 мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем Geely, двигался со стороны посёлка Чаны в направлении села Старые Карачи, при выезде на автодорогу «Чаны – Венгерово – Кыштовка» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем УАЗ», – сообщили в дорожной полиции.

Следом Geely столкнулся с КамАЗом, который остановился и пропускал автомобили. В результате женщина-пассажир китайского внедорожника 1952 года рождения скончалась от полученных травм. Еще одну пожилую пассажирку доставили в Чановскую ЦРБ.

Судя по кадрам с места аварии, Geely столкнулся с машиной инкассаторов. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются, прокомментировал старший инспектор ДПС Госавтоинспекции Чановского района Евгений Черненко.

