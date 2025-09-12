Водитель Lada Xray врезался в дерево в Дзержинске

Водитель отечественного автомобиля врезался в дерево в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

© vgoroden.ru

Авария произошла в 15:15 11 сентября. Мужчина за рулем LADA XRAY не справился с управлением во время движения. В результате машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево. Водитель погиб.

Ранее мы сообщали о том, что ДТП с участием скорой помощи случилось у станции «Варя» в Нижнем Новгороде.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»