Жительница Магаданской области сбила на машине молодую девушку

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Магаданской области сообщило, что ночью 11 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Хонда ЦР-В» и девушки-пешехода. На сообщение об аварии прибыла группа отдельной специализированной роты ДПС, а также сотрудники скорой помощи.

На месте происшествия выяснилось, что 56-летняя женщина, сидевшая за рулем автомобиля, находилась в нетрезвом состоянии, что, по предварительным данным, и стало причиной аварии. Она наехала на 29-летнюю местную жительницу, которая шла по обочине вдоль дороги. В результате она получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Сотрудники ГАИ все еще проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

