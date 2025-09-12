Скорая помощь врезалась в магазин в подмосковном городе

ДТП произошло сегодня около 8 утра на улице Пионерской. Автомобиль скорой помощи протаранил продуктовый магазин в подмосковном городе Королев. Машина мчалась с пациентов, включив спецсигналы. Однако водитель марки «Шевроле» не пропустил служебный транспорт. Передает ГУ МВД по Московской области.

В результате столкновения реанимобиль врезался в торговые ряды. Как сообщает тг-канал «МК: срочные новости», продавец магазина вышла из помещения буквально за минуту до аварии. По предварительным данным, пострадавших нет.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

