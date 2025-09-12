Фура столкнулась с тремя легковушками на севере Волгограда

Серьезное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали утром 12 сентября в Тракторозаводском районе.

Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, в эту пятницу в 8.20 напротив дома № 1а на Третьей Продольной магистрали произошло столкновение грузового автомобиля ФАВ и трех легковушек.

По предварительной информации правоохранителей, в результате аварии пострадал водитель одного из легковых автомобилей.

В настоящее время проезд на участке дороги затруднен. Сотрудники городской Госавтоинспекции регулируют движение в ручном режиме. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.