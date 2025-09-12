В Красноярске автовоз с шестью машинами врезался в мусоровоз

На кадрах с видеорегистратора фуры, перевозившей шесть машин, видно, как мусоровоз, едущий впереди, неожиданно перестраивается в соседнюю полосу прямо перед автовозом. Водитель большегруза, не успев ничего предпринять, врезается в грузовик.

© СОВА

От удара автовозу разворотило всю кабину, также пострадали иномарки, которые он транспортировал. Ориентировочный ущерб от аварии составляет 6-8 млн рублей.

Шофер фуры, житель Тольятти, обратился к юристам, чтобы организация-виновник компенсировала причиненный ущерб.

Кроме того, на пострадавшего "давит" и один из владельцев машины, которая пострадала при перевозке, требуя необоснованно большую компенсацию за ДТП, пишет sibnovosti.ru.

А ночью 12 сентября на трассе М5 "Урал" в Сергиевском районе страшное ДТП унесло жизни четырех человек.