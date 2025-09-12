На трассе М3 «Украина» произошло крупное ДТП

Утром 12 сентября на 224-м километре трассы М3 «Украина» в Мещовском районе 25-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель». Грузовик после столкновения оказался на встречной полосе, протаранив другую Lada Granta. За рулем этой машины была 42-летняя женщина.

© Калуга 24

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по Калужской области, в результате ДТП погиб 42-летний пассажир Lada Granta. Водители обеих легковушек, а также два пассажира получили травмы разной степени тяжести. Это дети. Одному ребенку восемь лет, второму — 13.