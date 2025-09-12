Легковушка врезалась в полицейский автомобиль в центре столицы

Около метро «Новослободская» произошло ДТП с участием двух автомобилей — легковушки и полицейской машины. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

© Вечерняя Москва

— Авария произошла у станции метро «Новослободская» — столкнулись легковое авто и полицейская машина, — говорится в публикации.

На данный момент информации о пострадавших нет. В районе ДТП затруднено движение транспортных средств. На момент публикации сотрудники правоохранительных органов никак не комментировали произошедший инцидент.

Ранее в центре города таксист врезался в полицейский автомобиль. Никто не пострадал. Движение в районе аварии было затруднено.

До этого автомобиль ДПС попал в аварию в Приморском крае. Полицейские гнались за фурой, когда в машину правоохранителей врезалось другое транспортное средство. В результате аварии пострадали двое сотрудников полиции и одна женщина.