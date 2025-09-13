Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на трассе под Красноярском

В аварии с участием трех автомобилей на федеральной автодороге в Красноярском крае погиб человек. Еще трое обратились за медицинской помощью.

По информации ГИБДД, в пятницу вечером на 113 километре трассы Р-257 "Енисей" между Балахтой и Дивногорском "Газель" выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Mercedes, а затем с автомобилем Toyota, после чего опрокинулась в кювет.

Водитель отечественного авто скончался на месте ДТП. Трем пострадавшим потребовалась помощь врачей, проинформировали в краевом главке полиции.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося.