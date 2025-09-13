В Волгодонске две девушки погибли в ДТП с электросамокатом

В Волгодонске две девушки 2008 года рождения погибли в результате столкновения электросамоката с автомобилем Audi A6. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

© Российская Газета

Как сообщили "РГ" в ГАИ Ростовской области, авария произошла поздно ночью 12 сентября на проспекте Строителей.

Около 23:00 водитель иномарки, проезжая регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с электросамокатом. Девушки, ехавшие на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) по пешеходному переходу, скончались на месте.