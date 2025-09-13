Авария произошла на Кутузовском проспекте в районе д. 23, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Кутузовском проспекте (в районе д. 23) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе места ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.