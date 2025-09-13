ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в районе дома 23 произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте находятся экстренные службы. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщает Департамент транспорта города Москвы.

© Вечерняя Москва

Сейчас уточняются все обстоятельства аварии. Из-за ДТП движение на участке затруднено, автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут и выбирать объездные дороги, передает Telegram-канал дептранса.

Ранее на внешней стороне 65-го километра МКАД в районе съезда № 65 произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

До этого в центре города таксист врезался в полицейский автомобиль. Никто не пострадал. Движение в районе аварии было затруднено.