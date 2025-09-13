Грузовик и легковая машина столкнулись и загорелись в Раменском

Два человека погибли и один пострадал в аварии с участием грузовика в Раменском. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

По данным следствия, авария произошла на 4-м километре Донинского шоссе. Водитель автомобиля Renault при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с грузовиком МАЗ, после чего оба транспортных средства загорелись. В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще один пассажир доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, сообщили в Telegram-канале ведомства.

