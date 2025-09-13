В Люберцах иномарка влетела в веранду кафе с посетителями

Пьяный водитель устроил массовую аварию в Люберцах и врезался в веранду кафе, стремясь уйти от погони ГИБДД. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

© Телеграм-канал 112

В Люберцах автомобиль не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Водитель прибавил газу и решил скрыться от инспекторов. Во время погони он врезался в несколько машин, а затем влетел в веранду кафе, где сидели посетители.

По данным 112, нарушитель — 37-летний Артур П. Он был нетрезв. Мужчина задержан, его везут в отдел полиции.

Пострадал один человек, его госпитализировали.

Опубликованы кадры с места аварии. На них видны две разбитые машины, одна из них въехала под навес.