В Казахстане 10 человек погибли в аварии

Три автомобиля столкнулись на трассе в Жетысуской области на юго-востоке Казахстана, погибли 10 человек, восемь из которых находились в салоне легковушки. Об этом сообщил оператор автодорог "Казавтожол".

По данным компании, авария произошла на трассе Алма-Ата - Усть-Каменогорск в ночь на 14 сентября.

"Водитель автомобиля Nissan Cefiro, двигаясь в южном направлении, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada, после чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt. В результате аварии водитель Nissan Cefiro скончался на месте. В автомобиле Lada ВАЗ находились четыре человека, один пассажир погиб, еще один получил травмы и госпитализирован. В автомобиле Chevrolet Cobalt находились восемь человек, включая ребенка. По предварительным данным, все они скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Chevrolet Cobalt рассчитан максимум на пять человек. Авария произошла на участке дороги, который был введен в эксплуатацию после реконструкции в 2024 году, дефектов на дорожном полотне не было.

Это второе за неделю ДТП в Казахстане, приведшее к гибели 10 человек.