ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города», – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 км.