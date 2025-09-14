На Кутузовском проспекте в Москве перевернулся автомобиль скорой помощи. В аварии пострадали три человека, пишут «Известия».

На кадрах с места аварии машина лежит на боку. Рядом с ней работают представители экстренных служб.

Предположительно, авария произошла из-за экстренного торможения: скорую подрезал другой автомобиль.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — пояснили в Дептрансе.

Журналисты заметили, что в результате инцидента пострадали три человека — водитель, пациент, которого везли в больницу, а также фельдшер.