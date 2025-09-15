Авария произошла на 440-м километре автодороги «Казань – Оренбург». О происшествии рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции. 61-летний водитель грузовика «Ситрак», двигаясь из Оренбурга в сторону Казани, не смог вовремя затормозить перед впереди идущим «Рено», который готовился к повороту налево.

В результате столкновения водитель «Ситрака» получил травмы: закрытый перелом обеих костей левого предплечья и ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавший был госпитализирован.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все детали случившегося.